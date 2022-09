Sluiskil viert drie dagen lang feest: veertigjarig jubileum van de Gildefeesten

Als je in Sluiskil woont, ga je naar de Gildefeesten op vrijdag, zaterdag of zondag. Of gewoon op alle dagen. Het programma is zo uitgebreid dat er voor iedere leeftijd wat te doen is, van oud-Hollandse spelen tot feestavond. Ook als de regen op zaterdag met bakken uit de lucht komt. Het dorpsfeest wordt in een grote tent gevierd en dat is maar goed ook: Zeeuws-Vlaanderen krijgt heel wat hoosbuien te verwerken.