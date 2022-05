Sluise ondernemers spijkeren bij: brug over Kaai Sluis komt er

Open Podium | met video To live among wolves speelt punkrock

De band To live among wolves is een enthousiaste punkrock-band uit Zeeland. De groep begon vijf jaar geleden en uit de oorspronkelijke band is alleen gitarist Laurent Dingemanse over. Maar de huidige vijfmans-band staat als een huis en werkt al aan de derde EP.

23 mei