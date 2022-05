Sluis schenkt 47.000 euro aan noodhulp voor Oekraïense vluchtelingen

Veel gemeenten schenken een bedrag aan Giro555, maar Sluis doet het anders. De gemeente heeft een lokaal fonds opgericht voor humanitaire hulp. Die hulp is in de regel bedoeld voor slachtoffers van natuurrampen of oorlogen. Vluchtelingen uit Oekraïne vallen daaronder. Omdat zij in tegenstelling tot asielzoekers geen statushouder zijn, komen ze niet in aanmerking voor regelingen van de gemeente. Dankzij het fonds kunnen de vluchtelingen noodzakelijke kosten betalen.