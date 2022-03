Sluis Lokaal grootste partij in raad Sluis, ook VVD en PvdA winnen

CDA en PvdA hebben beiden 3 zetels binnengehaald. Verder bestaat de gemeenteraad van Sluis de komende vier jaar uit partijen met 1 zetel: de SP, GroenLinks, Lijst Babijn en Nieuw Gemeentebelang. Forum voor Democratie komt de gemeenteraad van Sluis ook binnen, met 1 zetel. De opkomst tijdens de verkiezingen was de afgelopen dagen 51,49 procent.

Arnold Scheppers is in zijn nopjes met de voorlopige uitslag. ,,We zeiden altijd al dat we de grootste wilden worden en dat is gelukt”, zegt de lijsttrekker van Sluis Lokaal. Stiekem had hij op een vijfde zetel gehoopt. ,,Maar ook met vier zijn we tevreden. We hebben hier hard voor gewerkt, hebben in de campagne ons gezicht laten zien.” Sluis Lokaal staat vooraan in de coalitie-onderhandelingen. ,,In beginsel kunnen we met iedereen samenwerken en we sluiten niemand uit. Iedereen moet zijn zegje kunnen doen.”

Blije gezichten bij VVD en PvdA, CDA verliest

De VVD stijgt van drie naar vier. ,,We zijn dik tevreden”, aldus lijsttrekker Jack Werkman. ,,Ik had verwacht drie zetels te behouden, maar we hebben 130 stemmen meer dan vorige keer. Ondanks dat velen dachten dat de VVD zou worden afgerekend op het dossier toeristische verhuur. Dat is niet gebeurd, want we zijn een stabiele, betrouwbare partij. De kiezer ziet dat ook.”

Ook Robert Evers staat te glimmen. ,,Ik ging hier met een ander gevoel heen dan vier jaar geleden”, zegt de PvdA-voorman. ,,Toen waren we blij met twee zetels, nu had ik al verwacht dat we er een bij zouden krijgen.” Evers denkt dat het PvdA-standpunt rond toeristische verhuur, wat de partij zoveel mogelijk aan banden wil leggen, de doorslag heeft gegeven. De partij wil dan ook graag de coalitie in. ,,Maar dat doen we niet zo maar. We willen wel wat punten binnenhalen. Coalitie is leuk, maar niet ten koste van alles.”

Quote Ik heb nog bestaans­recht François Babijn

Bij het CDA, voorheen de grootste partij in Sluis, hangt de vlag er anders bij. De christendemocraten zijn heel wat stemmers verloren en leveren een zetel in. ,,Ik had wel verondersteld dat we niet de grootste zouden worden”, aldus lijsttrekker Patricia van de Vijver. ,,Landelijk is er veel gebeurd binnen de partij. Ik hoorde dat best wat mensen niet meer op ons gingen stemmen, vanwege het gedoe in Den Haag. Vooraf waren we blij met drie zetels, dus we zijn tevreden dat dat is uitgekomen.”

Harde klap voor Nieuw Gemeentebelang

Nieuw Gemeentebelang is gedecimeerd. Van drie naar een zetel. Dat komt hard aan bij lijsttrekker Marianne Poissonnier. ,,Zo slecht had ik het niet verwacht. Ik had meer van onze kiezers verwacht en gehoopt de drie zetels te houden.” Het slechte resultaat is volgens haar te wijten aan het gedoe binnen de partij. Afgelopen zomer trokken de drie gemeenteraadsleden van Nieuw Gemeentebelang de deur achter zich dicht en gingen ze verder als Lokale Partij Sluis. ,,Dat was niet fijn”, aldus Poissonnier, die afgelopen periode tussentijds wethouder werd. ,,Ik was op het laatst een wethouder zonder raadsleden. Nieuw Gemeentebelang was tegen de regels rond toeristische verhuur, maar niemand van onze partij kon dat in de raad zeggen.” Door de uitslag is de kans klein dat Poissonnier terugkeert als wethouder. Of ze plaatsneemt in de gemeenteraad, weet ze nog niet.

Wie in elk geval wel (opnieuw) zitting neemt in de raad, is François Babijn. Hij begon de vorige raadsperiode als wethouder, maar werd weggestuurd. Nu keert hij terug in de gemeenteraad met één zetel. ,,Ik wil mijn kiezers bedanken. Ik had verwacht dat het een dubbeltje op zijn kant zou worden. Provinciaal ben ik actief, maar in Sluis was ik een tijdje buiten beeld. Maar ik heb nog bestaansrecht.”

