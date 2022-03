Sluis is toe aan frisse gezichten en snakt naar verkiezingen

Rust in de Sluise politiek. Het is net zo zeldzaam als een aanlegsteiger in de Sahara. Ook de afgelopen raadsperiode van 2018-2022 was er bijna altijd wel iets aan de hand. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad zaten nauwelijks een jaar op hun troon, of het eerste afscheid kondigde zich al aan. De raad stuurde wethouder François Babijn in april 2019 weg. De Oostburger, die ook nog lid van de provinciale staten was, zat volgens de coalitiepartijen meer met zijn gedachten in Middelburg dan in Sluis. En dat hinderde zijn werk als wethouder. De partij Lijst Babijn viel uit elkaar en ging zonder zijn naamgever verder als Onafhankelijk West.