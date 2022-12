Sluis en Hulst moeten niets weten van ja/ja-sticker, maar Terneuzen is wel voorstander

Een ja/ja-sticker op je brievenbus blijft in Hulst en Sluis voorlopig een utopie. Nadat de gemeenteraad van Hulst een motie voor invoering van de sticker vorige week al had verworpen, gebeurde dat donderdag ook in het gemeentehuis van Sluis. Terneuzen is wel enthousiast.

De Sluise fractie van GroenLinks opteerde donderdag voor de ja/ja-sticker, waarmee je specifiek kunt aangeven dat je reclamefolders en ander drukwerk in de brievenbus wilt ontvangen. Wie zo’n sticker niet heeft, krijgt geen folders. Dat scheelt heel wat ruimte in de papierbak, is het idee van GroenLinks.

Hoe zit het met het ZVA?

De partij vond in Sluis geen enkele medestander. Veel partijen vinden het nogal omslachtig, nóg een sticker op de brievenbus erbij. Bovendien kijken heel wat mensen iedere week uit naar het bundeltje drukwerk op de deurmat, zei Conny Tanghe van Sluis Lokaal. Patricia van de Vijver zag nog meer bezwaren, met name over de verspreiding van het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad (ZVA). De drie gemeenten publiceren daarin wekelijks besluiten en bekendmakingen. ,,Als de helft van onze inwoners het ZVA niet meer krijgt, hoe communiceren we dan over bestemmingsplannen?” In Hulst pleitte D66 vorige week voor de ja/ja-sticker, maar ook daar was geen meerderheid.

In tegenstelling tot de buurtgemeenten lijkt Terneuzen wel enthousiast. Daar deed een brede groep partijen (GroenLinks, PvdA, SP, VVD en D66) hetzelfde voorstel. Wethouder Jurgen Vervaet staat er positief in. ,,We gaan dit serieus bekijken. Er zijn nog een paar bedenkingen, maar ik wil dit voorstel graag verder uitwerken.” De wethouder wil bijvoorbeeld nog in gesprek met ondernemers. Voor de zomer moet er meer duidelijkheid zijn.