Slimme Mono-camera ziet zelf wat niet mag: smartphonegebruikers op A58 zijn de klos

Arie’s politiebus staat verdekt opgesteld naast de bossen op de Noord Kraaijertsedijk. Het is donderdag, ochtendspits. Het verkeer raast over de snelweg. Arie heeft de Mono-camera gericht op de zuidbaan, waar auto’s en vrachtwagens richting Goes rijden. Vanuit de bus kijkt hij mee.

De Mono-camera is een belangrijk middel in de strijd tegen afleiding in het verkeer. In het bijzonder tegen bestuurders, die het niet kunnen laten om tijdens het rijden hun telefoon vast te houden, nog los van of ze die gebruiken. De camera maakt gebruik van speciaal ontworpen software, die chauffeurs eruit pikt met een mobieltje in hun hand.