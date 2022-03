Slapen met een knuffel? Dat is heel normaal! ‘Beer is al 52 jaar niet gewassen’

Fleur Schults (19) uit Zierikzee slaapt elke nacht met haar Konijn: ,,Eén op de acht slaapt met een knuffel? Dat lijkt me nog weinig. In mijn vriendengroep zijn er veel meer. Het is bij ons geen taboe.”

Helemaal intact is Angelina's Beer na 52 jaar niet meer, vertelt de Scharendijkse: ,,Hij had ooit een tongetje, maar toen ik een jaar of tien was heb ik Beer uit moeten lenen van mijn moeder. Er kwam een baby'tje slapen en die was zijn knuffel vergeten. Toen ik de volgende dag beneden kwam was het tongetje van Beer eruit gerukt. Ik heb dagenlang gehuild. Ik was zo teleurgesteld en boos op mijn moeder. Sindsdien heb ik Beer nooit meer uitgeleend. Ik ben ontzettend gehecht aan die beer.”