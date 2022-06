Slagerij De Lijser in Zuidzande sluit na 22 jaar de deur, mét een onderscheiding voor Anneke Klepper

Acht jaar cel voor notoire oplichter met stelconpla­ten

MIDDELBURG - Of een gevangenisstraf van acht jaar waartoe de 58-jarige J. den H. uit Scheveningen woensdag werd veroordeeld hem ervan zal weerhouden zijn metier van beroepsoplichter in stelconplaten op te geven, is nog maar de vraag. Eerdere celstraffen hebben immers niet geholpen.

