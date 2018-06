Slachtoffer Zeeuwse loverboy: 'Ik had een soa en ging met honderden mannen naar bed'

Zoals verwacht: Bezwaar tegen sloop kerkbanken Klooster­zan­de

12:09 HULST - Het hing al even in de lucht, maar nu gaat het ook gebeuren. De Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten tekent bezwaar aan tegen de sloop van eeuwenoude banken in de Hof te Zandekerk in Kloosterzande. Dat schrijft het bestuur aan het Hulster college van B en W.