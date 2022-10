‘Slachtoffer Westdorpe beschuldigde haar man van dubbelleven’

met video Sommigen rijden gewoon met 80 door het dorp: ‘Het is echt een stukje bewustwor­ding’

Honderden borden ‘30 km’ zijn de laatste jaren in de dorpen en steden in Zeeland verschenen. Die maximumsnelheid wordt vaak genegeerd. Controles zijn zeldzaam en soms zinloos. Want alleen een bord is niet genoeg: de weg moet ook zo zijn ingericht dat de snelheid wordt geremd, anders maken boetes geen kans bij de rechter en worden vaak geseponeerd.

