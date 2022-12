Skipiste SnowWorld in Terneuzen twee maanden het decor voor een indoor springkussenfestival

SnowWorld heeft de eerste verdieping van het complex aan de Zeelandlaan omgetoverd met een hoop lucht. Voor 6,50 euro kunnen kinderen jumpen op acht grote springkussens. Ouders mogen gratis mee. ,,In deze tijd van het jaar willen veel mensen zich voorbereiden op de wintersport. We ontvangen veel gasten die lekker zelf gaan skiën of die een privéles of cursus boeken. We hebben daarnaast al vele jaren een leuke slee-piste en als aanvulling op ons winteraanbod zochten we naar een manier om onze jongste gasten iets leuks te bieden in het warme deel van ons pand”, aldus manager Lisa Holvoet van SnowWorld Terneuzen. SnowWorld hoopt er de komende periode ook scholen en sportverenigingen mee binnen te halen.