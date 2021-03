Skater Sven bedwingt kunstwerk bij Sluiskiltunnel: ‘We gingen voor hét fotomoment’

Vrouw in Rilland vindt onbekende slapende man in haar schuur

17 maart RILLAND - De bewoonster van een woning aan de Haltestraat in Rilland trof vanochtend een voor haar onbekende man aan in haar schuur. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats lag te slapen en had zich tegoed gedaan aan flessen wijn.