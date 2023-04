Situatie dwingt Peter (74) en Cora (65) te stoppen met winkel Casa del Pedro in Goes: ‘Met pijn in het hart’

We hebben het over de deur van Casa del Pedro, in de Sint Adriaanstraat. Of de winkel echt verdwijnt, is nog de vraag. Eigenaar Peter van Soest (74) en zijn levenspartner Cora Wirtz (65) hebben nog de hoop dat er iemand opstaat die hun ‘kindje’, want zo zien ze het, verder wil grootbrengen. Dat ze zelf over een aantal maanden stoppen, staat vast. Hoewel het voor opluchting zorgt dat ze de knoop nu hebben doorgehakt, is er ook verdriet. ,,Onder normale omstandigheden had ik zeker nog willen doorgaan met de winkel’', zegt Peter.