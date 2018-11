Sinterklaas ontsnapt ternauwernood aan de vlammen in Breskens

Groep oud-vrijwilli­gers op de bres voor museum De Karrekasse

16 november NIEUWVLIET - Er gloort hoop voor museum De Karrekasse in Nieuwvliet. Het museum is inmiddels gesloten maar oud-vrijwilliger Guus Langeraert uit Oostburg wil ‘alles in het werk stellen’ om het museum in het historische pand te behouden.