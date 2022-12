Sinterklaas moet soms even slikken bij bezoekjes aan eenzame ouderen

,,Ik vind het fantastisch dat Sinterklaas langs komt", vertelt een opgewekte meneer Fossen als de Sint met twee Pieten zijn appartement binnen loopt. De Kapellenaar had totaal niet verwacht dat de goedheiligman bij hem en zijn vrouw langs zou komen. Zij omarmen het gezelschap: ,,Want we zijn hier heel eenzaam. Dan helpt dit heel veel."

Het echtpaar Fossen is niet het enige adresje waar de Sint maandag ouderen bezoekt. ,,We zijn vanmorgen om acht uur begonnen", legt Sinterklaas uit. ,,Eerst naar Yerseke, daarna naar Wemeldinge en nu zijn we op Kapelle. We bezoeken eenzame ouderen die weinig of geen bezoek krijgen. Hun kinderen wonen ver weg en ze kunnen zelf de deur niet meer uit, daardoor wordt hun wereldje heel erg klein. Allévo komt hier over de vloer en die weet dat. En die selecteert die mensen. En het werkt. Want je ziet de mensen genieten."