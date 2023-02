Shirin van Anrooij: ‘Het was winnen of falen. Het werd winnen’

Nog een weekje. Dan vliegt Shirin van Anrooij met een vriendin naar Lapland. ,,We gaan daar op de sneeuwscooter zitten in plaats van op de fiets”, vertelde ze gisteren in Hoogerheide, na het behalen van haar tweede wereldtitel. ,,Even de druk eraf, want het is mentaal wel een heel zwaar seizoen geweest.”