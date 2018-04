Shawls met Zeeuws tintje in Rijksmuseum

VLISSINGEN/THOLEN - Een shawl met daarop een print van de schilderijen Marten en Oopjen van Rembrandt die momenteel te zien zijn in het Rijksmuseum, heeft een Zeeuws tintje. De zijden kledingstukken zijn ontworpen door kunstenares Elleke van Gorsel, die opgroeide op Tholen. Het Rijksmuseum was onder de indruk van haar werk en verkoopt de shawls nu in de museumwinkel.

Van Gorsel (63) is geboren in Sint-Maartensdijk en woonde ook in Oud-Vossemeer. Voor haar studie vertrok ze van Tholen, maar ze komt er nog regelmatig. Haar Zeeuwse wortels zijn altijd een inspiratiebron gebleven voor zowel haar beeldende kunstprojecten als voor de collecties die ze voor haar eigen sieraden-/accessoirelabel Studio e-Posh ontwerpt. ,,Ik blijf een trotse Zeeuwse, want ook al woon je er niet meer, je blijft het wel", zegt Van Gorsel, die tegenwoordig in Eindhoven resideert.

Haar werk is te vinden bij Zeeuwse musea, particulieren en bedrijven, maar doet het ook internationaal goed. Wereldwijd zijn er exposities geweest en onder anderen de voormalige Russische president Gorbatsjov, prinses Beatrix en koningin Maxima hebben kunstwerken of designproducten in bezit.

De samenwerking met het Rijksmuseum is echter nieuw. ,,Ik had al eens contact gehad, maar er was nog niks ingekocht", vertelt Van Gorsel. ,,Ik ging op gesprek met 3D-geprinte sieraden, maar ik had ook wat shawls meegenomen. Toen ze die zagen, zeiden ze: die willen we."

De bedoeling was een zijden shawl met daarop Marten en Oopjen. De twee schilderijen van Rembrandt uit 1634 van het echtpaar Marten Soolmans en Oopjen Coppit zijn na een grondige restauratie weer te zien in het Rijksmuseum. De werken zijn voor de helft eigendom van Nederland en voor de andere van Frankrijk. Daarom verkassen de doeken in september naar het Louvre in Parijs, waar ze vier maanden zullen hangen.

Uitgangspunt voor het ontwerp van Van Gorsel was haar zijden shawl Family Secrets. ,,Daarop kijken de portretten van het gezin van mijn moeder uit Sint-Maartensdijk tussen florale patronen door. Dat ontwerp heb ik verder doorontwikkeld voor het Rijksmuseum."