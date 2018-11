SGP tegen ‘religieuze’ yoga en mindfulness op gemeentehuis Reimerswaal

Anne uit Breskens zamelt winterjas­sen en schoenen in voor vluchtelin­gen op Lesbos

12:57 BRESKENS - Het huis van Anne Castelijn-Dekker uit Breskens fungeert dit weekend als Zeeuws inzamelpunt voor winterjassen en warme schoenen. Namens organisatie Because we Carry zamelt Anne kleding in voor mensen in de vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos.