SGP: Sluit de Westerschelde af voor de scheepvaart en het stikstofprobleem is opgelost

MIDDELBURG - Als over de Westerschelde geen schepen meer naar Antwerpen varen, is het stikstofprobleem in Zeeland opgelost. Het voorstel van Statenlid Joan van Burg (SGP) was niet helemaal serieus. Hij wilde er vooral mee illustreren dat Vlaanderen Zeeland moet helpen.

De Statencommissie strategische opgaven werd vrijdag bijgepraat over de stikstofproblematiek. Die wijkt in Zeeland af van de rest van het land. Er is hier nauwelijks intensieve veeteelt. De meeste stikstof (bijna de helft) komt binnenwaaien vanuit Vlaanderen. Verder is er een flinke uitstoot van schepen.

Stoppen met scheepvaart over Westerschelde

In Zeeland worden tal van maatregelen getroffen om de uitstoot van stikstof terug te dringen, maar over de grootste boosdoener - Vlaanderen - horen de Statenleden niks. Het stoort ze dat weinig vooruitgang zichtbaar is in het gesprek met de zuiderburen, terwijl dat veel Zeeuwse problemen kan oplossen. Vandaar dat Van Burg zijn opmerkelijke idee lanceerde. ,,Als je gewoon Vlaanderen vraagt om tien procent minder uit te stoten, dan werkt dat niet. In de Antwerpse haven liggen veel schepen die over de Westerschelde komen aanvaren. Als we daar mee stoppen, hebben we in Zeeland geen stikstofprobleem meer.” Dat kan niet zomaar, erkende hij, maar hij wilde vooral aangeven dat Vlaanderen ook van Nederland afhankelijk is. ,,Je hebt wel met elkaar te maken.”

Natuurgebieden