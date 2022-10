SGP: ‘EU te afwezig bij aanpak PFAS in Schelde’

Europa zou zich nadrukkelijker moeten bezighouden met de aanpak van PFAS in de Westerschelde. Dat bepleit SGP-Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. De EU is ‘te laks’, vindt hij.

Ruissen trekt deze conclusie na antwoord op zijn vragen aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. In het antwoord zei de commissie dat landen vanaf 2015 gegevens moeten verzamelen over het lozen van PFOS, een beruchte PFAS-soort, naar rivieren en andere ‘waterlichamen’.

Ruissen: ,,De Europese Commissie zegt te gaan onderzoeken of de gehaltes afnemen in metingen die sinds 2015 zouden moeten plaatsvinden. Het lijkt er dus op dat de Europese Commissie sinds 2015 niets met de cijfers heeft gedaan. De vraag is dan waarom de Europese Commissie daar nu pas mee begint, terwijl de gegevens al zeven jaar op de plank liggen?”

De SGP’er vindt dat de aanpak van de Europese Commissie ‘nogal laks’ overkomen. Hij zou graag meer actie zien in Brussel op dit dossier. ,,Ik proef in het antwoord weinig urgentie. Het is onze indruk dat de EU te afwezig is in de PFAS-kwestie. Hier moet verandering in komen, in het belang van de volksgezondheid, milieu en Zeeland.”

De Europarlementariër wil nu weten of de Europese Commissie daadwerkelijk gegevens over de uitstoot van PFOS in het stroomgebied van de Schelde heeft ontvangen en wat er mee gedaan is.

Verder pleit Ruissen ervoor haast te maken met het gebruik van PFAS in de EU. Nederland, Duitsland en de Scandinavische landen pleiten hiervoor, maar binnen de commissie spreekt men van ‘geleidelijk’ terugbrengen. Dat klinkt volgens Ruissen niet alsof er veel haast mee gemaakt wordt.