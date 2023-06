Sensationeel slot van het seizoen zit er voor Swift net niet in

Afscheidne­men­de Dennis Plantinga is bij Swift van de grote getallen

Bij het duel Swift-Valto, zaterdag om 17.30 uur in Middelburg, neemt Dennis Plantinga (44) afscheid als trainer van Swift. Op zijn verzoek zonder al te veel opsmuk, terwijl het wel een memorabel moment is. Zijn carrière samengepakt in vijf getallen.