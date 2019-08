Seksspeeltjes betaald, nooit geleverd: klanten failliete Pabo voor 300.000 euro gedupeerd

UPDATE Man geeft knuffel­beer cadeau aan kindje (2), maar in het beertje zit een camera en microfoon

8:33 ZUIDZANDE - Een jong gezin is zich rotgeschrokken nadat hun tweejarig kindje in Zuidzande een knuffelbeer kreeg van een onbekende man waarin een camera en microfoon zat. Ze stapten direct naar de politie. Uit onderzoek bleek overigens dat met de camera geen beelden of geluiden konden worden opgenomen.