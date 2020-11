Seksparking bij Rilland weer negatief in het nieuws door zedenzaak en illegaal housefeest

Video Garagehou­der zit muisstil, zwijgt en staart wezenloos tijdens voorlezen gruwelijke details zedenzaak

16 november MIDDELBURG - Zelden zal een verdachte zo wezenloos voor zich uit hebben zitten staren in de Middelburgse rechtbank als de 47-jarige P.P. uit Aardenburg, hoofdverdachte in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. Urenlang was zijn blik louter gericht op het hekje waar hij achter zat, niemand durfde hij in de ogen te kijken. Ook toen officier van justitie Suijkerbuijk zijn straf eiste - 6 jaar cel plus tbs met dwangverpleging die eindeloos kan worden verlengd - gaf de garagehouder geen krimp.