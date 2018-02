Geen treinverkeer tussen Kruiningen-Yerseke en Roosendaal, na poging tot koperdiefstal

Graauw is week van tevoren al klaar voor carnaval

14:36 GRAAUW - Met een lampionnenoptocht en een carnavalesk songfestival trapte carnavalsstichting De Djerken zaterdagavond officieel de carnavalsperiode in Graauw af. ,,Met deze twee activiteiten halen we de leuttouwtjes met de inwoners en vooral de kinderen uit het dorp aan", aldus secretaris Michiel Kips van de Djerken. Bij de lichtstoet, in samenwerking met het feestcomité, liepen zo'n kleine honderd deelnemers een rondje door Graauw.