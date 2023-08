Scorende Bouzambou kent droomstart met FC Eindhoven in Champions League

‘Vroege uitschake­ling op Wimbledon hakte erin’ (en dus is Pattinama-Kerkhove opgelucht na tiende toernooize­ge)

Dat Lesley Pattinama-Kerkhove eind juni meteen in de eerste kwalificatieronde van Wimbledon verloor, gaf haar een flinke tik. ,,Dat hakte er hard in. Daar had ik wel een paar weken goed last van”, geeft de van origine Zierikzeese tennisster aan. Na de toernooiwinst van zondag in het Spaanse Ourense voelt ze zich weer een stuk beter.