Scooterbestuurder knalt tegen fietspaaltje en moet naar het ziekenhuis

Grote zorgen om toekomst haven Walsoorden: ‘Iemand moet nu de ballen hebben om door te pakken’

Het is vijf voor twaalf voor de gebruikers van en de bedrijven in de haven van Walsoorden. Eind dit jaar loopt de erfpacht af, maar nog steeds is niet zeker of de gemeente Hulst de haven gaat overnemen van het Rijk.