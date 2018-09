Schuur ingestort door felle brand in Krabbendijke

De schuur was niet meer te redden en stortte even na 9.00 uur in. Enkele strobalen achter het gebouw gingen ook in rook op. Even was er kans op uitbreiding naar een naastgelegen schuur, maar dat bleek niet het geval.



Het vuur zorgde voor een flinke rookpluim die tot in Bergen op Zoom was te zien. "Het was heel heftig", zegt de heer Cleophas die in de buurt woont. "Er was plotseling vreselijk veel rook. Dat kan je je niet voorstellen. En het stonk. Maar wat er nu precies in brand stond weten we ook niet." De eigenaar van de schuur was niet bereikbaar voor een reactie.