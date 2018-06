Schrikbarende stijging aantal Zeeuwen met huidkanker

VLISSINGEN - Het aantal patiënten met huidkanker is in Zeeland de laatste 28 jaar explosief gestegen. In 2017 werden er bijna vijfhonderd nieuwe mensen met de ziekte geregistreerd in onze provincie. In 1990 waren dat er 'slechts' 125, blijkt uit gegevens van de Nederlandse Kanker Registratie (NKR).

Zeeland is de provincie met de meeste zonuren, waterrijk en veel stranden en dat is terug te zien in het aantal mensen met huidkanker. ,,In onze poli zien we een flinke toename '', vertelt dermatoloog Annemie Galimont van Dermateam Zeeland. ,,Steeds meer mensen hebben huidkanker of voorlopers daarvan en we verwachten dat dit in de toekomst zeker blijft stijgen.''

De toename komt volgens Galimont vooral door mensen die in de jaren '70 en '80 onbeschermd in de zon zaten. ,,Mensen hadden veel geld en gingen vaak op vakantie. Het was ook hip om bruin te zijn en dat zag je ook terug in modebladen.''

De stijging van het aantal mensen dat huidkanker krijgt, is veel sterker dan bij andere vormen van kanker, blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ,,En een verdere stijging dreigt (met een factor 2 tot 5). De gevaarlijkste vorm van huidkanker komt in Nederland relatief vaak voor, en binnen Europa behoort Nederland tot de koplopers.''

Blootstelling van de huid aan UV-straling is volgens het RIVM de voornaamste oorzaak van het ontstaan van huidkanker, en dan vooral door onverstandig zongedrag.

Dat onverstandig zonnen gebeurt relatief vaak in Zeeland. Zetten we onze provincie af tegen bijvoorbeeld Flevoland, dat 20.000 inwoners meer heeft maar bijna twee keer zo weinig huidkankerpatiënten. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 900 mensen aan huidkanker.

Voorlichting

Volgens Galimont is er nog veel te winnen als het gaat om voorlichting. Ze schreef het e-boek 'Een huis vol kreeftenkoppen' om kinderen gouden smeerregels aan te leren. ,,Voorlichting op basisscholen is heel belangrijk. De effecten daarvan zien we echter pas over tientallen jaren. Er moet meer aandacht komen voor het probleem.''