Schrikbarend aantal steekpartijen in Zeeland: daders en slachtoffers steeds jonger

MIDDELBURG - Het aantal steekincidenten is in Zeeland vorig jaar schrikbarend toegenomen. Verdachten én slachtoffers worden steeds jonger en de vergrijpen steeds ernstiger. Politie en justitie maken zich grote zorgen. Alleen al op Walcheren waren er vijftien zware delicten waarbij een mes in het spel was. Het gaat om overvallen, uit de hand gelopen ruzies en huiselijk geweld. In twee gevallen was er sprake van poging tot doodslag/moord.