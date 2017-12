Schrappen van vreugdevuur in Krabbendijke ging met pijn in het hart

KRABBENDIJKE - Ton Kramer, één van de organisatoren van het vreugdevuur in Krabbendijke, windt er geen doekjes om. ,,Het is klote dat we hebben moeten besluiten om het niet door te laten gaan. We hebben het over een traditie die meer dan honderd jaar oud is.''

Het vreugdevuur zou direct na de jaarwisseling worden aangestoken op de kruising van de Dorpsstraat, Frisostraat en Noordweg in Krabbendijke. ,,We moesten van de gemeente aan strenge voorwaarden voldoen'', zegt Kramer. ,,Dat snap ik. We zijn tenslotte met open vuur bezig.''

Volgens de inwoner van Krabbendijke konden de organisatoren aan bijna alle voorwaarden uit de vergunning voldoen. ,,Maar op één liep het mis'', legt hij uit. ,,We zouden persoonlijk aansprakelijk zijn als er iets mis zou gaan. En hoe klein die kans ook is, dat risico kunnen we niet lopen.'' Tot op het laatste moment is er volgens Kramer met de gemeente gepraat. Dat leidde niet tot een oplossing over het genoemde punt. ,,Na een spoedberaad hebben we toen besloten het vreugdevuur niet door te laten gaan. Met pijn in het hart.''

Volgend jaar willen de organisatoren een nieuwe poging wagen. Wellicht is het een optie om een stichting op te richten en zo de persoonlijke aansprakelijkheid te ontlopen. ,,We gaan in elk geval wat eerder met de voorbereidingen beginnen om het beter te kunnen organiseren.''

Kramer stelt dat hij en zijn mede-organisatoren het vreugdevuur graag als een soort dorpsfeest onder de vlag van de gemeente hadden willen houden. Om op die manier ook via de gemeente verzekerd te zijn, mocht er iets gebeuren. Dat bleek niet mogelijk. ,,Wij zouden echt persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn. Als er dan iets gebeurt, hangen we.''