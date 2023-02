Schouwen-Duiveland doet aangifte voor uraniumbrief: ‘Valsheid in geschrifte’

Datum: 7 februari 2023

Onderwerp: Vergunning mogelijke exploratie en exploitatie Uranium

Aan: Alle bewoners en ondernemers van Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland



Geachte mevrouw, mijnheer,



Middels deze brief wil B&W van de gemeente Schouwen-Duiveland u op de hoogte brengen van het mogelijke voornemen om in Burgh-Haamstede, vanaf medio 2024, activiteiten mogelijk te maken ten behoeve van het doen openen van een mijn met als doel het winnen van Uranium



Achtergrond en aanleiding: Ook de burgers van onze gemeente worden er mee geconfronteerd, de energiecrisis en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Als gemeente zien we het als onze taak om mogelijkheden te onderzoeken om onze burgers te ondersteunen bij het tegengaan van de ergste gevolgen van deze crisis. Zoals u wellicht weet heeft de regering het voornemen in de gemeente Borsele een of twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Deze moeten vanaf ongeveer 2035 gaan helpen om zowel de energie- als de daarmee gepaard gaande prijzencrisis op te lossen. De oorlog in Ukraine heeft ons opnieuw met de neus op de feiten gedrukt; we zijn voor onze energievoorziening te afhankelijk geworden van landen buiten Europa. Uitgangspunt van het landelijke en Provinciale beleid is dan ook om in te zetten op vermindering van die afhankelijkheid. De bouw van de kerncentrales past in dat beleid. De grondstof voor kernenergie - Uranium - komt nu niet uit eigen land of Europa maar uit landen als Kazachstan, Rusland, Niger, Namibië en Australië. Dit moet veranderen. In de jaren ‘60 van de vorige eeuw onderzocht de toenmalige Rijks Geologische Dienst in opdracht van de regering het voorkomen van Uranium in Nederland. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat Burgh-Haamstede Uranium in de ondergrond voorkomt in hoeveelheden en van een kwaliteit die winning mogelijk maakt. Of deze voorraad commercieel aantrekkelijk te winnen is zal nog moeten blijken uit verder onderzoek. De partij die voornemens is de nieuwe kerncentrales te gaan exploiteren, EPZ, heeft al wel laten weten dat compensatie voor burgers en ondernemers in het betreffende gebied eventueel aanvaardbaar is.



Voornemen: Het betreft hier vooralsnog slechts een voorgenomen wijziging van in elk geval de omgevings- en milieuwet. Het bevoegd gezag-in dit geval de Provincie-maakt momenteel een overzicht van mogelijk andere relevante wetgeving die eventueel al dan niet aangepast zouden moeten worden om de aangevraagde activiteit mogelijk te maken. De provincie heeft hierbij de nadrukkelijke belofte gedaan de gemeente Schouwen-Duiveland en haar inwoners niet alleen te informeren maar zo nodig ook te betrekken.



(mogelijke) Gevolgen voor u: We begrijpen dat deze brief veel vragen kan oproepen. We gaan er graag met u over in gesprek. De Provincie zal samen met de gemeente een aantal informatieavond beleggen om alle bewoners en ondernemers de kans te geven met het bevoegd gezag en elkaar in gesprek te gaan. In verband met de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben de Provinciale fracties van het CDA en de VVD middels een aangenomen motie de Provincie verzocht deze informatiebijeenkomsten niet voor de verkiezingen te organiseren. Als bevoegd gezag vinden we het wel noodzakelijk u middels deze brief vast te informeren over een aantal mogelijke gevolgen:



- Ruimtelijk beslag. Uit de eerste, voorlopige informatie die ons ter beschikking is gesteld blijkt dat uraniummijnbouw grote ruimtelijke consequenties heeft. Om 50 gram bruikbaar Uraniums te winnen moet er 1000 kilo erts uit de grond worden gehaald en bewerkt. Bovendien bevinden de Uraniumvoorraden zich op enkele tientallen meters diepte. Een eventuele mijn zal dan ook al gauw enkele kilometers in doorsnede zijn en enkele honderden meters diep. Dit betekent dat mogelijkerwijs delen van het dorp onteigend en ontruimd zullen moeten worden.

- Gezondheid. Uranium is radioactief. Eventuele winning zal onder de strengst denkbare condities plaatsvinden maar het is onvermijdelijk dat erts-afval in aanzienlijke hoeveelheden in afwachting van opslag bij de COVRA in Vlissingen-naast de mijn tijdelijk bewaard wordt. Dit erts-afval is licht radioactief en moet volgens de geldende normen als zodanig behandelt worden.

- Exploratie- en exploitatiefase. In de eerste fase van onderzoek zal er sprake zij van relatief geringe overlast. Te denken valt aan enkele tientallen mijnbouw- en stralingsspecialisten die enkele maanden aan het werk gaan in het -nog nader te bepalen-precieze gebied. Gedurende die periode zal het betreffende gebied afgesloten zijn voor bewoners- en ondernemers. Dit zal ook gevolgen hebben voor recreatie en horeca.