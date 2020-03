Schoorsteenbrand achter Snack&Bar 't Harinkje op Markt Biervliet

De brandweer, die een paar honderd meter verderop een kazerne heeft, werd rond kwart over acht gewaarschuwd. De twee blusvoertuigen riepen al snel een hoogwerker op, omdat de brand niet in het café of de snackbar woedde, maar in het achter 't Harinkje gelegen huis. Met hulp van de hoogwerker kon het vuur ook van bovenaf worden bestreden en even na negenen was het vuur onder controle.

Tientallen dorpelingen kwamen kijken naar de brand bij het centrale plein van Biervliet. Velen van hen hadden geen idee dat er ook nog een huisje op het perceel tussen Markt/Kerkstraat/Hoogstraat en Burgemeester Maarleveldstraat stond. Diverse omstanders meldden dat de brand ontstaan was in een kachel waarin 's middags oud meubilair was opgestookt. Of dat de oorzaak was, konden brandweerlieden en politiemensen zondagavond niet vertellen. Bij de uitbraak van de brand was niemand in de buurt.