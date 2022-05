Schoolleiders SvPO doen publieke oproep aan bestuurder: stap nú op!

Frustratie en zorgen klinken door in de brief die de schoolleiders, onder wie Sander Bussink van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle, verstuurden aan de bestuurder. Ze vinden dat Van Denderen verzuimt te communiceren over de situatie bij de SvPO, terwijl iedereen vol vragen zit. Daarom zien ze zich genoodzaakt om de brief te delen met ouders, docenten, medezeggenschapsraden en de minister.