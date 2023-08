Schoolbesturen willen liever niet in ‘versteende’ Machinefabriek en geven de voorkeur aan nieuwbouw in het groen

met poll Top of flop voor Zeeuwse wijnboeren: ‘Dit jaar was perfect, maar komende weken maken het verschil’

Het gaat goed met de wijnbouw in Zeeland. Wijngaard Bossenblie in Axel is de nieuwste loot in de Zeeuwse wijnbouw. Daarmee komt het totale wijnbouwareaal op zo’n 27 hectare. Over een week of drie kunnen de vroegste rassen worden geoogst. ,,Het wordt heel spannend!”