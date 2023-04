School of geen school in Machinefabriek als kloppend hart van voller wordend Scheldekwartier

Alarm om kinder­fiets langs rand van de sloot, eigenaar­tje zit gewoon op school

De brandweer heeft vanochtend gezocht naar een kind in het water aan de Schelpkreekstraat in Sint Philipsland, toen daar een verlaten fiets werd aangetroffen langs de rand van een brede sloot. Na een half uur zoeken is de zoektocht gestaakt, zonder dat er iemand gevonden is.