Schön dass Sie da sind! - Tien redenen waarom Zeeland blij moet zijn met Duitsers

VIDEO Nieuwe EP helpt The Brightt met verwerken en vooruitzien

8:00 TERNEUZEN - De Zeeuws-Vlaamse band The Brightt presenteert vrijdag zijn tweede EP 'Remedy' in De Spot in Middelburg; met zeven gloednieuwe nummers over verlies, hoe daarmee om te gaan en hoe je het leven viert.