Scholen kunnen heel jaar met gratis bus naar het Watersnoodmuseum

OUWERKERK - Scholen in en rond Zeeland wordt het vanaf 1 februari een stuk makkelijker gemaakt leerlingen wat bij te brengen over de ramp van 1953 en andere watersnoden uit de geschiedenis. Op initiatief van de Zeeuwse Rabobanken gaat een gratis bus rijden naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.

Dertig basisscholen verspreid over Zeeland hebben inmiddels ingeschreven op het eenmalige aanbod, aldus directeur Siemco Louwerse. In het museum doorlopen ze een educatief programma, dat eveneens aandacht schenkt aan hedendaagse en toekomstige ontwikkelingen in relatie tot de klimaatverandering en zeespiegelstijging.

Verhaal van de ramp

,,Met name dat aspect spreekt ons ook erg aan", zegt directeur Ad de Korte van de Rabobank Oosterschelde. ,,We vinden het van belang dat het verhaal van de ramp levend wordt gehouden; dat ook de jeugd de historie van het eigen woongebied kent. Maar zeker zo belangrijk is het de jeugd te interesseren voor alles wat verder nog met water te maken heeft. Ons land vervult internationaal een koppositie op het vlak van watermanagement. En één van de vier caissons van het museum is speciaal ingericht om vooruit te kijken."

Álle basischolen in Zuid-Westelijke delta

De Korte hoopt dat álle basischolen in de Zuid-Westelijke delta van deze unieke mogelijkheid gebruik maken. De aanbieding geldt gedurende het 65ste herdenkingsjaar van de ramp. De duidelijk herkenbare 'Watersnoodmuseumbusdienst' wordt gereden door AMZ. De primeur is 6 februari voor de Theo Thijssenschool uit Zierikzee, gevolgd door De Ravenstein in Vlissingen.

Louwerse zou het toejuichen als het initiatief ook dieper in het land navolging krijgt en leerlingen uit alle windstreken naar het museum brengt. ,,De watersnoodramp is opgenomen in de canon van de vaderlandse geschiedenis; één van de vaste onderwerpen dus die het onderwijs moet behandelen. En het huidige kabinet vindt dat iedereen minstens de plekken moet bezoeken die cultuur-historisch van belang zijn. Dus wij passen denk ik heel goed in dat beleid."