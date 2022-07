Schipper Ko Goud: ‘Met de aankoop van de Amelia heb ik mijn hart gevolgd’

mijn favoriet Er is altijd wel een goede reden om neer te ploffen bij Panta Rhei

VLISSINGEN - De geur van friet in de zomer op het Nollestrand, die keer dat we er de popquiz wonnen, die ene Moederdag toen we net iets te lang bleven hangen op het terras en dat familiefeestje waarbij iedereen zich waande in de jaren 60. Bij Panta Rhei in Vlissingen liggen de herinneringen voor het oprapen en voel ik mij helemaal thuis.

