Schip vloedgolf Vlissingen voer veel te hard, aangifte tegen kapitein

De Bonny River, die in de richting van Westkapelle voer, had een snelheid van 16 knopen (bijna 30 km/uur) toen het schip ter hoogte van het Badstrand kwam. Dat is te snel, stelt de GNA, zeker als het laag water is zoals op het moment dat de Bonny River voorbij Vlissingen voer.

De hoge snelheid was niet de enige overtreding van de voorschriften. In 2011 paste de GNA de regels aan naar aanleiding van problemen op het Badstrand. Naast varen met een aangepaste snelheid, moeten zeeschepen een zo groot mogelijke afstand tot het strand bewaren. Daarom mogen zeeschepen van 80 meter en langer elkaar niet passeren of kruisen in de Sardijngeul voor het strand. Dat geldt ook voor schepen die in tegengestelde richting varen. Elkaar passeren voor het badstrand was precies het baggerschip en een tankschip deden. Volgens Rijkswaterstaat was dit zondag niet van invloed op de vloedgolf. Die was al eerder ontstaan door de hoge snelheid van de Bonny River.