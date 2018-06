Schip verliest deel stuurhut bij Terneuzen

Het schip is in de loop van de ochtend afgemeerd aan de kade bij Sluiskil. De uit het Zuid-Hollandse Barendrecht afkomstige Endeavour is gebouwd in 2009. Het schip is 110 meter lang en 11,4 meter breed. Wat er precies is misgegaan is niet duidelijk, maar de gehele stuurhut is van het schip losgeraakt.Twee personenauto’s die op het schip stonden, hebben ook forse schade opgelopen.