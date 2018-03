Schip uren vast op zandplaat bij Perkpolder

Pabo in Walsoorden failliet, tientallen personeelsleden op straat

27 maart WALSOORDEN - De Nederlandse tak van Beate Uhse, moederbedrijf van Pabo in Walsoorden, is failliet. In Walsoorden werken vele tientallen mensen. Eind vorig jaar ging ook de Duitse tak van Beate Uhse al failliet. Pabo is onbereikbaar voor commentaar.