Schilder Raphaël uit Oostburg verkoopt zelfs aan Andy van der Meijde: ‘Kunst heeft mijn leven gered’

Raphaël Vanderhaegen is aan het stofzuigen. ,,Sorry, ik heb gisteren met glitter gewerkt. Het zit overal.” De 31-jarige Oostburger - slobberbroek, hoodie vol verfplekken en petje op zijn hoofd - heeft zijn werkplaats in de Burgemeester Erasmusstraat. Hier kan hij rustig werken aan zijn schilderijen. Had hem een paar jaar geleden gezegd dat hij in 2022 in Oostburg zou wonen en hij had je raar aangekeken. ,,Als je iets ouder wordt, ga je rust waarderen. Daarom heb ik Breda achter me gelaten en ben ik teruggekomen. In Zeeuws-Vlaanderen kan ik goed werken. Oostburg is thuis.”