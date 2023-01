Schijnwerpers op leerlingen drumschool: ‘Zo mooi om die jonge gasten te zien stralen’

Dertien jaar terug zette Willaert (52) zijn leerlingen voor het eerst op een Zeeuws-Vlaams podium om live voor publiek te spelen. Dat was meteen in de bekendste popzaal van de regio. ,,Ik zat in een band waarmee ik in januari altijd in Porgy en Bess speelde. Daar neem ik mijn leerlingen eens mee naar toe, dacht ik. Een probeerseltje was het.”