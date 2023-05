Schatzoeken met een groot groen hart in Morille in Koudekerke

Het is woensdagavond in Koudekerke, in restaurant Morille. En het is vol, of nou ja, volgeboekt. Want er kwamen last minute twee afzeggingen. ,,De reserveringen zijn niet meer gestopt na de uitreiking van de Michelinsterren”, vertelt chef en eigenaar Dennis als hij zijn creaties zelf komt brengen. Morille hoort nu bij de negen sterrenrestaurants die Zeeland rijk is. Via de groene ster, een beloning voor inspirerende en ambitieuze aanpakkers met een écht duurzame bedrijfsvoering.