Schaken is bezig aan opmars, ziet leraar Manuel Colsen: ‘Kinderen leren het heel snel’

Schaken wint aan populariteit. Niet verwonderlijk, zegt Manuel Colsen van Schaakschool Colsen, die op vijftien scholen in Zeeuws-Vlaanderen lesgeeft in de denksport. ,,Schaken is belangrijk voor de ontwikkeling en sociale en mentale aspecten.”