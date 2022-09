Schademeldingen stromen binnen bij ZLM: ‘eerst schoonmaken en drogen’

De meeste meldingen kwamen binnen uit Middelburg en Terneuzen, want daar wonen de meeste klanten van ZLM. ,,Mensen hadden te maken met lekkages aan daken, zowel platte of met pannen. Op sommige plaatsen kwam het water terug via de riolering of het stroomde het via voor - of achterdeur naar binnen’’, vertelt Edwin Goetheer van ZLM. ,,We hebben ook flink wat bliksemschades binnengekregen. Op één van de foto’s heb ik gezien dat de wandcontactdozen uit de muur waren gesprongen.’’