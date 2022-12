Schade door slippartijen in Zeeland: ZLM verwacht zo’n honderd meldingen van autoschade

Hoeveel schade dat in euro’s is, kan ZLM nu nog niet inschatten. Goetheer: ,,De schades moeten nog worden vastgesteld. Er zit van alles tussen; van kleine blikschades tot schades met letsel.” De meeste meldingen komen uit Walcheren, regio Middelburg en Vlissingen. ,,Maar ook uit de rest van ons werkgebied, waaronder Brabant, hebben wij meldingen ontvangen”, aldus Goetheer. ,,Op dit moment is nog niet alles bij ons gemeld. De meldingen van de bergingsbedrijven moeten nog binnenkomen.”

Bij bergingsbedrijf Kuzee is sinds de vroege ochtend al hard gewerkt om de auto’s die sinds vrijdag binnengebracht zijn, administratief af te handelen en bij een schadeherstelbedrijf af te leveren. De dag begint met 45 beschadigde auto’s op het parkeerterrein. Bergers zijn op dat moment druk bezig om nog eens 21 auto’s her en der in Zeeland op te halen.

Quote Die bolle straten in Middelburg, daar kon kon je niet op staan. Je gleed direct weg Mark Kuzee, bergingsbedrijf Kuzee

Vrijdagavond kwam de eerste golf, zondag volgde een tweede. ,,Het was vooral op Walcheren raak en in Zeeuws-Vlaanderen rond Terneuzen en Zaamslag”, weet Kuzee. Op het hoofdwegennet was flink gestrooid en dat was direct terug te zien in het aantal slippartijen. ,,Die waren goed berijdbaar. Op de polderwegen daarentegen was het niet te doen. En ook in de kleinere straten in de stad. Die bolle straten in Middelburg, daar kon kon je niet op staan. Je gleed direct weg.”

Volledig scherm Bij de meeste auto’s bleef de schade beperkt, maar dat gold niet voor alle auto’s die door het spekgladde wegdek gingen glijden. © Dirk-Jan Gjeltema

Oude wollen sokken

De mannen van Kuzee hadden op die plekken zelf ook moeite om overeind te blijven, maar één van Kuzees werknemers wist nog een goede truc uit de oude doos: ,,Hij heeft een paar oude wollen sokken over zijn schoenen gedaan.”

De meeste auto’s die Kuzee moest ophalen, waren licht beschadigd doordat de bestuurder de macht over het stuur kwijtraakte en tegen de stoeprand botste. Kuzee: ,,Voorwiel krom. Dan zijn ze niet meer bestuurbaar. Een enkeling is de sloot ingereden.”

Schade aan de wegen

Nu de temperatuur weer boven nul is gekomen, kan er schade aan de wegen ontstaan. Volgens Rijkswaterstaat valt dat in Zeeland vooralsnog mee. ,,Tot op dit moment zijn er geen noemenswaardige schades”, zegt een woordvoerder. ,,Maar zoiets kan in de dooiperiode zeker nog gebeuren. De komende dagen doen zowel weginspecteurs als de aannemer daarom dagelijks schouwrondes. Mochten zij dan gaten in de weg constateren, dan doen we eerst tijdelijk herstel, om de veiligheid te kunnen garanderen. Vervolgens zorgen we ervoor dat later, als de weersomstandigheden daar beter geschikt voor zijn, definitief herstel plaatsvindt.”