Schade door brand Axelse sporthal lijkt mee te vallen

De brand die dinsdag kort maar hevig woedde op het dak van de Axelse sporthal ’t Sportuus heeft ondanks snel ingrijpen van de brandweer toch zijn sporen nagelaten. ,,Natuurlijk zijn er gevolgen als het dak in de fik heeft gestaan”, zegt Wim van Rijn, beheerder van de Axelse sporthal. Het lijkt alleen allemaal erg mee te vallen is de eerste indruk een dag later.

,,Er is schade aan het dak en die is nu provisorisch gerepareerd met een zeil. Tegen een beetje regen kan het wel maar er moet nu geen hoosbui komen tot het echt goed hersteld is. Alles gaat gewoon door”, verzekert hij. ,,De brand is niet niet binnen geweest. Als dat het geval was was het allemaal heel anders gelopen. Ik ben nu alles in orde aan het brengen. Er staat toch niets gepland vandaag. Het is toch ook een beetje de tijd dat het seizoen afloopt en het weer stiller wordt.”