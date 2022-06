Scalda-studenten marcheren zestien kilometer in de hitte: ‘Alles voor het goede doel’

Met bezwete hoofden komen de jongens en meiden rond drie uur aan in Westkapelle, na hun mars langs de kust. De thermometer op de Markt geeft 31,5 graden aan. ,,Vooral de duinen op was het pittig”, zegt Elisa Groos (18) uit Oostburg. ,,Maar we hebben elkaar heel erg geholpen. Als het even niet ging, dan duwden we elkaar.” ,,Ja, het was best zwaar”, geeft Jeroen Rompa (18) uit Breda toe. ,,Maar alles voor het goede doel hè.”